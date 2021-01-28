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"Это вы у себя граф Толстой, а здесь ### простой", - Гончаренко - российской делегации в ПАСЕ. ВИДЕО

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Представитель РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий и украинский делегат Алексей Гончаренко устроили словестную перепалку во время заседания Ассамблеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слуцкий обвинил Гончаренко в том, что тот оскорбляет Путина и процитировал поговорку: "Собака лает - караван идет".

Гончаренко в ответ обвинил российскую делегацию в том, что ее члены ведут себя, как в Госдуме РФ и в ответ процитировал еще одно народное творение: "Это там вы - граф Толстой, а здесь вы - просто... простой".

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    гідна відповідь кацапському лайну)))
  • Welt Schmerz
    XDDDD

    "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6862
  • Ruslan CS
    Кто скоро начнет уважать? зе-бобики? Вряд ли оно ему надо. Украину в ПАСЕ он представляет достойно. Во времена прошлого созыва ему хоть Береза помогал, а теперь он один, остальные члены нашей делегации или никакие, или работают на кремль.
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