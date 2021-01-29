Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов. ВИДЕО
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать вакцину российского производства "Спутник V".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в ходе онлайн-брифинга.
По словам министра, одна политическая сила "устроила истерию" по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V".
"Сразу могу сказать, можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.
В то же время, глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в стране начнется вовремя.
Напомним, российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.