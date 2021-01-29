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Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов. ВИДЕО

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать вакцину российского производства "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в ходе онлайн-брифинга.

По словам министра, одна политическая сила "устроила истерию" по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V".

"Сразу могу сказать, можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.

В то же время, глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в стране начнется вовремя. 

Напомним, российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.

Также читайте: Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

Топ комментарии

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Ну чому??? Для зебілів я би її дозволив. Їм все одно яка різниця.
  • q4ma
    Степашке верить - себя не уважать! Напомните, кто говорил, что если эффективность вакцины будет меньше 70%, ее применять в Украине не будут? А чем степашка собирается начинать вакцинацию в феврале? Не 50%-м ли китайским фуфломицином?
  • Senator S 01a656ec
    На авианосце адмирал Кузя после сварочніх работ начался пожар... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 9944в ремонтном доке...один ДОК уже утопили...которій изготовила Норвегия для дохлого СССР....рюскіе рукожопікі везде мастаки...
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