Закон о реформе "Укроборонпрома" имеет коррупционные риски, - эксперты. ВИДЕО

Законопроект №3822 предусматривает скрытую приватизации имущества военно-промышленного комплекса.

Об этом председатель Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук заявил во время круглого стола по вопросам государственной политики в сфере военно-промышленного комплекса и реформы "Укроборонпрома", который состоялся в "Украинских новостях", передает Цензор.НЕТ.

По словам Марка Савчука, законопроект 3822 предусматривает скрытую приватизации имущества военно-промышленного комплекса. "Согласно проекту закона, оборонные предприятия будут преобразованы в акционерные общества. Во-первых, вопросы вызывает прозрачность процедуры оценки имущества, которое будет включено в новые акционерные кампании. Нет гарантии того, что чиновники не воспользуются непрозрачной процедурой для коррупционных манипуляций. Во-вторых, премии руководителям кампаний согласно законопроекту будут привязаны к обороту компании. Оборот можно разогнать искусственно, чтобы назначить себе премии. Совет общественного контроля НАБУ видит в нем коррупционные риски", - отметил Савчук.

Соучредитель ОО "Українське правниче товариство" Тарас Котов добавил, что по проект закона 3822 фактически выводит концерн "Укроборонпром" из-под действия гражданского и хозяйственного права, создавая для холдинга собственное правовое поле. "Не предусмотрен какой-то адекватный контроль со стороны государства. Поскольку не установлено условий взаимодействия центрального органа исполнительной власти, отвечающего за оборонную политику, с концерном", - сказал он.

Также Котов видит большіе коррупционные риски в процедуре преобразования государственного концерна в акционерное общество. "В переходных положениях законопроекта заложено, что имущество предприятия можно будет передавать частной фирме без прозрачной процедуры оценки. Закладывается такая коррупционная составляющая, как докапитализация", - отметил эксперт.

Он добавил, что текст закона касается прежде всего не вопросов и механизмов усиления обороноспособности, а исключительно вопросов имущества: "Если будет образовано акционерое общество, 100% акций его будет принадлежать государству. Государство должен представлять Кабмин или министерство. Я не могу понять, как соответствующее министерство сможет на что-то повлиять в "Укроборонпроме" по этому законопроекту".

Опасения экспертов относительно коррупционных рисков законопроекта 3822 разделяет и народный депутат от "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко.

"Даже лица, которіе сейчас показывают себя реформаторами концерна, до своего попадания во власть говорили что "Укроборонпром" нужно расформировать", - сказал нардеп.

Он отметил, что законопроект 3822 сохраняет надстройку в виде концерна-прокладки, от которой страну убеждали избавиться западные партнеры и гражданское общество.

Также он отметил, что под термином "корпоратизация" может скрываться намерение похороненной приватизации предприятий концерна. "Мы давно живем. И помним как это происходило в 90-х. Инструменты остаются прежними. Под видом "корпоратизации" предприятия попадают под частный контроль, которій затем легализуется. Если даже такая консервативная структура как главное научно-экспертное управление Верховной Рады готово принимать в своем анализе формулировку "скрытая приватизация" - значит уровень таких угроз очень высок", - добавил политик.

Председатель ОО "Безпка та взаємодія в Україні" Семен Кабакаев отметил, что концерн "Укроборонпром" должен был быть ликвидирован еще в 2014 году. Так как создание концерна происходило во времена Януковича для продажи украинских оборонных предприятий России. "Наши партнері, например США, предупреждали, что "Укроборонпром" несет в себе коррупционные риски. Формированием политики в вопросах военной промышленности должен заниматься центральный орган исполнительной власти. Сейчас он - это Министерство стратегических отраслей промышленности".

Кабакаев отметил, что реформа "Укроборонпрома", законопроект 3822 о которой сейчас находится на рассмотрении в парламенте, несет в себе коррупционные риски, так как в нем заложена непрозрачная процедура отчуждения имущества военно-промышленного комплекса.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 2016-2019 годов Георгий Тука отметил, что сама система "Укроборонпрома" насквозь прогнила. "По моему мнению проблема закрытости. Когда деньги государственного бюджета, которые распределяются в оборонке, распределяются непрозрачно", - отметил Тука.

По его словам главный акцент авторов реформы заключается в приватизации активов концерна. "Как взрослый человек, я понимаю, что у оборонных предприятий есть многочисленные непрофильные активы. Это и помещения. И земельные участки. Согласен, что такие активы нужно приватизировать. Но в этом законе речь идет о тотальной приватизации под видом инвестиций", - отметил Тука .

Он заявил, что привлечение инвестиций и технологий не всегда должно сопровождаться приватизацией объекта. "Каким образом предусмотрен контроль над тем, что эти предприятия не подпадут под контроль Российского Федерации. Непонятно", - заявил он.

Кроме того, по его словам, странным представляется механизм внесения этого закона в зал парламента. "То, что законопроект был внесен в зал депутатами от монобольшинства значит, что он не прошел согласования с исполнительной властью и гражданским обществом", - сказал Тука.

Ветеран российско-украинской войны Мирослав Гай рассказал, что именно создание "Укроборонпрома" покупалось российскими спецслужбами.

"Ежель, Лебедев, Саламитин - которые сейчас находятся в России занимались хищением армии. Создание "Укроборонпрома" гражданином России Саламатиным было частью подготовки вооруженной агрессии РФ. Когда мы пошли добровольцами на фронт - у нас не было техники. Мы снимали технику с памятников и постаментов, ремонтировали и отправляли на фронт", - отметил Гай. Он добавил, что в 2014 году "Укроборонпром" показал, что концерн не в состоянии выполнять декларируемые функции, кроме коррупции.

Гай добавил, что несмотря на отчет о почти 100% выполнении государственного оборонного заказа, "Укроборонпром", даже сейчас не смог поставить в армию современные образцы вооружений. "Укроборонпром" желательно ликвидировать", - заявил он.

Эксперты отметили, что несмотря на то, что организаторы круглого стола приглашали к диалогу и депутатов от монобольшинства и представителей "Укроборонпрома", в том числе заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Мустафу Найема, представители власти решили не проводит обсуждений с экспертами.