Ведущая "1+1" Мосейчук: "Зеленский немножечко не ведает о том, что происходит у него за спиной. Владимир Александрович, смотрите внимательнее". ВИДЕО

На эфир ток-шоу "Право на Власть" были приглашены лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, которые подтвердили свое присутствие, но не пришли в студию.

Об этом ведущая Наталья Мосейчук сказала 28 января в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.news.

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"У нас нет людей. И вы заметили эти пустые кресла. Мне часто приходится выходить в эфир в таком форс-мажоре. Нет в студии Давида Арахамии - лидера фракции" Слуга народа ", и нет у нас Александра Трухина - народного депутата фракции "Слуга народа ". Я должна сказать и приоткрыть карты, потому что меня пугает тенденция. Но тенденция плохая. Потому что несколько лет назад, при другом президенте я говорила об этом: когда достали в прямом эфире, о том, что депутатов выдают как конфеты. Тогдашний президент очень обиделся на подобное сравнение. И я должна сказать, что сейчас ничего не изменилось", - отметила Наталья Мосейчук.

"Мы договорились, и в результате эти депутаты не пришли на эфир. Поэтому вопрос: что изменилось, когда страна поменяла президента? Я должна это сказать, знаете почему? Не для того, чтобы подвергнуть обструкции этих депутатов, а из-за того, что мне кажется, что президент Зеленский немножечко не ведает о том, что происходит у него за спиной. А мне очень хочется ... я уже была готова этот эфир не выдавать, честно говоря. Я была готова сказать "стоп эфир". Я надеюсь, что Владимир Александрович нас смотрит. Владимир Александрович, смотрите внимательнее", - добавила она.

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