Водитель фуры сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.
"Вчера днем на улице Метрологической произошло ДТП с участием пешехода и грузового автомобиля MAN. Водитель совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшую госпитализировали. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
В полиции просят участников дорожного движения быть внимательными и осторожными: "Водители, поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках убедитесь нет ли там пешеходов, переходящих проезжую часть на которую вы поворачиваете! Помните, вы должны дать им дорогу!
Пешеходы, перед тем как выходить на проезжую часть, убедитесь в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже если вы находитесь на пешеходном переходе!"