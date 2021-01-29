16-уровневый бункер, "Димина дача" и две аквадискотеки, - расследование "Медузы" о дворце Путина в Геленджике (обновлено)

Команда Алексея Навального 19 января опубликовала расследование о "дворце Путина" под Геленджиком. Журналисты российского издания "Медуза" пообщались с людьми, работающими на этом объекте под официальным названием "Пансионат "Прасковеевка" много лет, а также изучили документы, касающиеся его постройки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Как удалось выяснить журналистам, Путин редко навещает резиденцию на мысе Идокопас. По подсчетам "Медузы", президент бывал там как минимум четыре раза. К каждому визиту готовятся чрезвычайно тщательно: службу эксплуатации поместья могут поднять среди ночи, чтобы переложить газон, а во время прогулки президента по усадьбе на территорию не допускают ни рабочих, ни даже глав компаний-подрядчиков.

Подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 уровней и целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит дворец. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома — на случай эвакуации. При этом внутрь мыса можно попасть из трех разных вестибюлей; один из них расположен в урочище Молоканова щель и предназначен для персонала. Возведение шахты обошлось в свое время (ее строили в 2007–2011 годах) приблизительно в три миллиарда рублей. Таких бункеров в Прасковеевке должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года.

Знаменитую аквадискотеку построили фирмы "Боронд" и "Аквастрой", часто выполняющие заказы для управделами президента. Похожий светомузыкальный фонтан (его струи танцуют и подсвечиваются под треки Кайли Миноуг и французский шансон) возвели и в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское. То есть да: в поместье есть две аквадискотеки. Владельца шато еще предстоит установить, но эту постройку называют "Диминой дачей", а построили ее в годы президентства Дмитрия Медведева.

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Многие участвовавшие в стройке компании годами держали на своих сайтах отчеты о престижном "правительственном контракте". "Медуза" насчитала восемь фирм, которые писали о работе в Прасковеевке — часто называя резиденцию "объектом "Пансионат" в городе Геленджик". А благодаря сообщению на сайте "АБЛ-Инженеринг Групп" мы знаем общую площадь всех строений резиденции — 40 тысяч квадратных метров. Предприятие "Управление строительства № 30" даже выложило фотографии своего участка работ в резиденции — лифтовых шахт и тоннелей.

Карьера одного из бывших управляющих резиденцией Ивана Сердитова плотно связана с семьей президента, выяснила "Медуза". До того, как стать распорядителем в Прасковеевке, Сердитов помогал бывшей жене Путина Людмиле: согласно данным ЕГРЮЛ, с 2007 по 2008 год молодой юрист возглавлял компанию ООО "Стройметалл", записанную на Ольгу Цомаеву, родную сестру бывшей первой леди.

ФСО полностью руководит стройкой в Прасковеевке, рассказали "Медузе" четверо ее участников. Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика. Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении "Медузы". В одном из них упоминается О. С. Кузнецов; как писал The New Times, полковник Кузнецов во время работы на стройке руководил еще и войсковой частью № 1473 ФСО, которая выступала заказчиком строительства дворца.

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"Медуза" также сообщила, что главный редактор прокремлевского новостного интернет-проекта Mash Максим Иксанов опубликовал видео, якобы сделанное, во "дворце Путина" под Геленджиком. Шестиминутный ролик содержит около четырех минут съемок из этого особняка.

"Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", - говорит Иксанов. Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

"Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть", - заявил Иксанов. Как именно удалось это сделать, он не пояснил.

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Вечером 29 января сюжет про "дворец Путина" выпустил телеканал "Россия 1". В нем говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем. Автор сюжета Александр Рогаткин заявил, что внутрь съемочную группу пустили с разрешения владельца, имя которого попросили не называть.

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