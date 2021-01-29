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Проект "Без цензуры": "Россия-матушка, забери Донбасс!". Почему Украине нужен только украинский Донбасс. ВИДЕО

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Как Россия хочет сделать всех нас заложниками донбасских зомби? И почему Украине нужен украинский Донбасс и исключительно на наших условиях и ни на каких других?

Об этом сегодня в стратегически дальновидному "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Сегодня речь пойдет о странном мероприятии под красноречивым названием "Русский Донбасс", которое на днях состоялось в оккупированном Донецке. На таком себе "форуме" собрались главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и топовые российские пропагандисты - главный редактор международного агитпроп-канала Маргарита Симоньян, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко и много другой нечисти.

Все эти люди собрались, чтобы представить некую доктрину "Русский Донбасс", а еще - напрямую призвать Россию аннексировать часть украинской территории.

Какой сигнал Кремль посылает украинским властям в целом и Владимиру Зеленскому в частности? Сколько еще после этого последний будет искать мир в глазах Владимира Путина? Что будет означать это сборище для мирного процесса в Минске? И когда уже наконец до всех дойдет, что Путин действительно верит в то, что "границы России нигде не заканчиваются"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, вчера российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала включить Донбасс в состав РФ.

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    Интересно обсудить тему, что Китай скоро возвратит исконно китайскую Сибирь, Япония скоро возвратит свой Дальний Восток. Обсудить, как скоро Россия начнет разваливаться, кому какие земли отойдут. Куда скоро пойдут все эти Симоньяны, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко и многие другие нечисти
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