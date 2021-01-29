"У полі під Крутами": львовские лицеисты записали клип, посвященный 103-й годовщине легендарного боя. ВИДЕО
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Львовские студенты лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут подготовили музыкальный клип посвященный 103-й годовщине легендарного боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, песня называется "У полі під Крутами".
Автор слов и музыки - львовский бард-композитор Александр Шевченко. Вокалисты и исполнители игровых ролей в клипе - лицеисты Борис Загорулько, Захар Бойко и Владислав Пирожок.