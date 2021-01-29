Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Бабель. Данный факт также подтвердил адвокат Леонид Маслов в Фейсбук.
Telegram-канал "Заборона" опубликовал видео судебного заседания по делу Грищенко.
По решению суда, Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве и носить электронный браслет до 20 февраля. Кроме этого, он обязан не выезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения с лицами, определенными следственным судьей или судом, а также прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью.
Сам Грищенко заявил, что его дело является "политическим и связано с Шереметом".
Грищенко был бойцом Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии пошел служить по контракту в 95-ю бригаду, является профессиональным сапером.
Отметим, "Буча" фигурировал в деле об убийстве Шеремета, однако обвинений ему не предъявляли.