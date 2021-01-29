Российский суд на два месяца арестовал украинку Бендас за "избиение полицейского" на митинге в поддержку Навального. ВИДЕО
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В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.
Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.
По версии российской полиции, Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.
Напомним, в минувшую субботу по городам России прошли акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих. В общем на акциях по всей России задержали около 4 тысяч участников.