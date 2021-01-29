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Российский суд на два месяца арестовал украинку Бендас за "избиение полицейского" на митинге в поддержку Навального. ВИДЕО

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В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.

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По версии российской полиции, Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.

Напомним, в минувшую субботу по городам России прошли акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих. В общем на акциях по всей России задержали около 4 тысяч участников.

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Смелая Украинка отбивалась от мента бутылкой, гордый Чеченец голыми руками надавал пи...дюлей 7-м ОМОНОвцам в шлемах... и только 300 трусливых русских снимало все это на свои айфоны.......
  • Alexey Lexx
    Реально,в Мацкве дать в пыку менту может дать только чеченец или украинец)
    Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...
  • Alexey Lexx
    Да они давно уже не "русские".Последних русских Сталин добил.Даже в 91-ом на московском Майдане, на перешедших на сторону народа 2-х танках подняли украинский флаг,т.к. экипажи были из украинцев.Кацапы они,а не русские(
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