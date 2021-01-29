Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции". ВИДЕО
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Нардеп Александр Дубинский считает, что санкции США были введены против него из-за того, что американских чиновников ввели в заблуждение недостоверной информацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дубинский рассказал в эфире программы "Право на владу" и назвал источником фейковой информации Центр противодействия коррупции.
"Введение этих санкций являлось следствием фейкового доноса, который написали аферисты под названием "Центр противодействия коррупции" в официальные органы Соединенных Штатов Америки. По всем фейковым фактам, которые приведены, я дал свои ответы. Я считаю, что они максимально убедительны, чтобы показать, что эти санкции были введены в результате того, что официальные лица США были введены в заблуждения украинскими "активистами", - заявил Дубинский.