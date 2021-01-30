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Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены. ВИДЕО

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Государственная архивная служба Украины не сможет обнародовать имена украинских политиков - агентов КГБ, поскольку почти все соответствующие документы были уничтожены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал Анатолий Хромов – кандидат исторических наук, архивист и поэт, который уже на протяжении года руководит Государственной архивной службой. Ранее он работал заместителем директора Архива СБУ.

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"В конце 1980-х и в 1990-м году очень большие массивы документов, по негласному указанию были уничтожены. Сделали это очень технично, сократив сроки их хранения. Но это был негласный приказ - зачищать документы", - утверждает Хромов.

По его словам, те, кто работает с документами советских спецслужб, отмечают, что "лучше сохранились документы 1930-1940 годов, а также 1920-х, чем 1980-х и 1970-х. Потому что именно эти документы могли нести определенную угрозу для политической элиты, которая после развала СССР пришла к власти в независимой уже Украине".

Хромов уверен, что очень сложно будет доказать причастность политика к спецслужбам, однако это возможно.

"Если мы знаем какое-то оперативное прозвище агента и оно прослеживается в материалах других дел, и будут свидетели, которые будут знать, кто там находился, то можно, в принципе, доказать, что агентом "Стрелой", например, был вот известный или неизвестный конкретный человек", - отметил Хромов.

В то же время он подчеркнул, что "именно списки агентов 1970-1980 годов практически не сохранились, их нет".

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Топ комментарии

  • Super Gut
    По мертведчуку и не нужны документы кгб. Его можно сажать пожизненно за соучастие в убийстве Стуса.
  • mrSmith
    Что вы говорите!
    Может тогда есть смысл поинтересоваться у США Who is who, так сказать?
    Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены - Цензор.НЕТ 5843
  • Шрек Баблокат
    Янукович, Кучма, братья Литвины, Медведчук, баба Йуля Тимошенко, Леквочкины (отец, сын, дочка), Шуфрич, братья Буряки, братья Клюевы, Сивкович, вся верхушка депутатов Партии рЫгЫонов, Царев, Журавко, Шепелев, Губский, Портнов, Лукаш, Деркачи (отец и сын), Мороз, Вася Цушко, Билоконь, и еще сотни и сотни предателей в СБУ, в МВД, в ГосМогрнаслужбе, в Армии, среди депутатов всех уровней и всех каденций, в Министерствах, в культуре и в религии..
    каких, ***, вам еще архивов не хватает???!!!.. все на виду и все про всех всё знают!!!
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