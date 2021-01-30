Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены. ВИДЕО

Государственная архивная служба Украины не сможет обнародовать имена украинских политиков - агентов КГБ, поскольку почти все соответствующие документы были уничтожены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал Анатолий Хромов – кандидат исторических наук, архивист и поэт, который уже на протяжении года руководит Государственной архивной службой. Ранее он работал заместителем директора Архива СБУ.

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"В конце 1980-х и в 1990-м году очень большие массивы документов, по негласному указанию были уничтожены. Сделали это очень технично, сократив сроки их хранения. Но это был негласный приказ - зачищать документы", - утверждает Хромов.

По его словам, те, кто работает с документами советских спецслужб, отмечают, что "лучше сохранились документы 1930-1940 годов, а также 1920-х, чем 1980-х и 1970-х. Потому что именно эти документы могли нести определенную угрозу для политической элиты, которая после развала СССР пришла к власти в независимой уже Украине".

Хромов уверен, что очень сложно будет доказать причастность политика к спецслужбам, однако это возможно.

"Если мы знаем какое-то оперативное прозвище агента и оно прослеживается в материалах других дел, и будут свидетели, которые будут знать, кто там находился, то можно, в принципе, доказать, что агентом "Стрелой", например, был вот известный или неизвестный конкретный человек", - отметил Хромов.

В то же время он подчеркнул, что "именно списки агентов 1970-1980 годов практически не сохранились, их нет".

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