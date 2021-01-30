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Генпрокуратура Беларуси заявила о планах запретить бело-красно-белый флаг - в стране прошли протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Вечером 29 января Генпрокуратура Беларуси рассказала о мыслях признать бело-красно-белый флаг экстремистским - и уже с самого утра 30-го белорусы начали выходить на акции поддержки национального символа, а также активно подписывать петицию против планов прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

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Генпрокуратура Беларуси заявила о планах запретить бело-красно-белый флаг - в стране прошли протесты 01
Генпрокуратура Беларуси заявила о планах запретить бело-красно-белый флаг - в стране прошли протесты 02
Генпрокуратура Беларуси заявила о планах запретить бело-красно-белый флаг - в стране прошли протесты 03
Генпрокуратура Беларуси заявила о планах запретить бело-красно-белый флаг - в стране прошли протесты 04

К 21:30 число подписавшихся под петицией против признания бело-красно-белого флага экстремистским перевалило за 40 тысяч человек.

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Издание отмечает, что также 30 января сторонники захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко устроили автопробег в "Великий камень".

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Топ комментарии

  • Serhios Bond
    А теперь смотрите что бьІ бьlло и у нас в случае поражения Революции Достоинства. Нужно все таки ценить то, что имеешь.
  • Гыг с Вами
    а то у кацапни платежки меньше Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести - Цензор.НЕТ 7441.или у беларусов...а уж если в процентном отношении к песиям и средним зарплатам...
    а если затраты на хавчик посчитать?
    а если на одежду?
  • Bicko Nelich
    давай про "безвиз на хлеб не намажешь" и т.д как же вы о100пи сдели, желудки двуногие ...
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