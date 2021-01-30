Генпрокуратура Беларуси заявила о планах запретить бело-красно-белый флаг - в стране прошли протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 29 января Генпрокуратура Беларуси рассказала о мыслях признать бело-красно-белый флаг экстремистским - и уже с самого утра 30-го белорусы начали выходить на акции поддержки национального символа, а также активно подписывать петицию против планов прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

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К 21:30 число подписавшихся под петицией против признания бело-красно-белого флага экстремистским перевалило за 40 тысяч человек.

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Издание отмечает, что также 30 января сторонники захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко устроили автопробег в "Великий камень".