В Днепре таксист спас женщину, которая хотела покончить с собой. ВИДЕО

Ночью в воскресенье, 31 января, на центральном мосту Днепра водитель такси заметил женщину, которая стояла у ограждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники.



Издание также опубликовало видео инцидента. По информации журналистов, произошло это примерно в 3.20. Водитель подошел к женщине, заметил, что она под действием алкоголя. Она постоянно повторяла, что хочет свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.



"Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу", – сообщило издание.





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