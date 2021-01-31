На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "МБХ Медиа".
Сообщается, что на Сенной площади в Петербурге собрались несколько сотен человек, но ОМОН устраивал набеги на отдельные группы и жестко задерживал по два-три человека, после чего отходил назад. На данный момент известно о не менее 40 задержанных.
Также сообщается, что против протестующих применили электрошокеры и слезоточивый газ задерживают в том числе журналистов.
В Санкт-Петербурге силовики начали применять электрошокеры против протестующих, передает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа". Людей жестко задерживают.
На Сенной площади в Петербуре силовики жестко избивают протестующих, применяют электрошокеры и задерживают журналистов в жилете прессы. Видео: Бумага pic.twitter.com/xun7VGfcQd— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Одного из задержанных ударили электрошокером. На видео слышно, как он кричит "Помогите". Сообщается, что ему стало плохо.
В Петербурге мужчину ударили электрошокером при задержании. На видео слышно, как он кричит "Помогите". RTVI пишет, что ему стало плохо pic.twitter.com/YLqjg69egY— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Кроме того, при попытке оттеснить силовиков один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на людей. На данный момент на Сенной площади остаются всего несколько десятков людей.
На Сенной площади в Питере началась драка протестующих с ОМОНом. Там толпа попыталась отбить человека, которого задерживали несколько ОМОНовцев— Открытые медиа (@OpenMedia_io) January 31, 2021
Видео: "Открытые медиа" pic.twitter.com/gpzuRfCbAE
В Петербурге полицейский пригрозил протестующим табельным огнестрелом — "Фонтанка" pic.twitter.com/13O7UBajgC— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
В целом, по данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях в поддержку Навального в РФ уже свыше 1640 человек.