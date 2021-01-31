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На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ. ВИДЕО

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Российские силовики жестко избивают и задерживают участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Санкт-Петербурге против людей применили электрошокеры и слезоточивый газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "МБХ Медиа".

Сообщается, что на Сенной площади в Петербурге собрались несколько сотен человек, но ОМОН устраивал набеги на отдельные группы и жестко задерживал по два-три человека, после чего отходил назад. На данный момент известно о не менее 40 задержанных.

Также сообщается, что против протестующих применили электрошокеры и слезоточивый газ задерживают в том числе журналистов.

В Санкт-Петербурге силовики начали применять электрошокеры против протестующих, передает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа". Людей жестко задерживают.

Одного из задержанных ударили электрошокером. На видео слышно, как он кричит "Помогите". Сообщается, что ему стало плохо.

Кроме того, при попытке оттеснить силовиков один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на людей. На данный момент на Сенной площади остаются всего несколько десятков людей.

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В целом, по данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях в поддержку Навального в РФ уже свыше 1640 человек.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    Токо угрожал? Стреляйте. Макшане в ментов - менты в бурятов. Нам меньше останется.
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Мочи кацапов😁😁😁😁
  • Василий Казимко
    Для України що путін , що навальний один х-р. Обоє--імпреріалісти ,які мріють про імперію,а такої держави як Україна для иних не і снує.
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