Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве. ВИДЕО+ФОТО
14 81169
В Москве около метро "Тверская" мужчина пытался совершить самосожжение. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
По информации агентства, мужчина остался жив, ему оказали помощь.
Как сообщает Рустем Адагамов в Фейсбуке, инцидент произошел на Пушкинской площади. Он также обнародовал соответсвующее фото:
При этом не сообщается, имеет ли данный инцидент отношение к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящими в Москве и других городах РФ.