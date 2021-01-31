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Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве. ВИДЕО+ФОТО

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В Москве около метро "Тверская" мужчина пытался совершить самосожжение. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

По информации агентства, мужчина остался жив, ему оказали помощь.

Как сообщает Рустем Адагамов в Фейсбуке, инцидент произошел на Пушкинской площади. Он также обнародовал соответсвующее фото:

Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве 01

При этом не сообщается, имеет ли данный инцидент отношение к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящими в Москве и других городах РФ.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    отак дай кацапу рецепт коктейлю молотова, він його собі в дупу засуне...
  • василь лялик
    Палити треба не себе, а омон, ***** чи навального.
  • bios22
    пока холопы будут себя поджигать, ничего не поменяется.. мусоров для начала нужно поджигать ! ну а в конце растерзать плешфюрера как каддафи !
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