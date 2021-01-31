"Долой царя!" и "Путин - вор!", - в российских городах прошли акции в поддержку Навального. Почти 4,5 тыс. протестующих задержаны. ВИДЕО

Сегодня, 31 января во многих городах РФ прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные на ОВД-инфо, по состоянию на 18.45, задержаны 4445 протестующих.

Как отмечает издание "Настоящее время", люди вышли на протесты против ареста политических заключенных, включая Алексея Навального, а также против действий Кремля и силовиков. Они скандировали "Долой царя" и "Путин - вор" Во многих городах силовики разгоняли и задерживали протестующих:

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В московском штабе Навального отметили, что сегодняшняя акция окончена.

"Следующая остановка — Симоновский суд. 2 февраля мы обязаны прийти к Симоновскому суду, чтобы поддержать Алексея. В этот день пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене условного срока Навального на реальный", - отмечают в штабе Навального.