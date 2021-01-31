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Россиянин Шамиль Мусаев напал на соперника и устроил дикую драку после финала соревнований в Польше. ВИДЕО

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В польском Лодзе прошел турнир по смешанным единоборствам KSW 58.

В рамках одного из поединков андеркарда встретились россиянин Шамиль Мусаев и словенец Урос Юришич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Мусаев победил единогласным решением судей. Сразу после оглашения результата между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Какого вообще буя Польша пускает к себе этих расияцких животных?
  • KAISERWALD
    Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 2950
  • Eugene Homenko
    Шаміль Мусаєв, русскій вітязь
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