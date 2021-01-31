Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники. ВИДЕО
Правозащитный центр "Весна" опубликовал списки задержанных по всей Беларуси, по состоянию на вечер воскресенья их 167 человек, большинство задержаны в Минске, сообщает Цензор.НЕТ.
В воскресенье в Беларуси продолжились протесты после выборов, информирует Настоящее время. Уже несколько недель подряд протестующие выходят на "совместную прогулку" – они собираются в разных районах, где-то с бело-красно-белыми флагами (белорусская Генпрокуратура уже заявила, что готовится признать его экстремистским), где-то без лозунгов и опознавательных знаков, где-то устраивая шествия.
Телеканал "Белсат" сообщал, что, по данным очевидцев, возле станции метро "Октябрьская" силовики забирали обычных прохожих, кого-то - "для подтверждения личности". Также была задержана швейцарская журналистка Люция Чирки, позже посольство Швейцарии сообщило, что журналистку освободили.
"Я ехала выпить кофе с другом, когда на светофоре остановился микроавтобус. Люди в масках без объяснения причин затащили нас в маршрутку. Моя подруга и ее муж все еще находятся в заключении", - написала журналистка в твиттере.