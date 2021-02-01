Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре столицы прошла церемония чествования памяти Героя Украины Михаила Жизневского, погибшего во время событий Революции Достоинства.

Как передает корреспондент Укринформа, участники мероприятия прошествовали от памятника княгине Ольге на Михайловской площади до народного мемориала Жизневскому на улице Грушевского, информирует Цензор.НЕТ.

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Несколько сотен человек с флагами Беларуси, Украины и национально-освободительного движения "Правый сектор" прошли по Михайловской, Софиевской площадям, улице Богдана Хмельницкого, Крещатику и улице Грушевского к мемориалу Жизневского.

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Фото: Павел Багмут, Укринформ

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"Михась Жизневский - герой двух народов, который погиб за нашу свободу", "Михасю Жизневскому слава, слава, слава!", "Жыве Беларусь", "Слава Украине" - "Героям Слава", "Украина и Беларусь превыше всего", "Верым, можам, пераможам", "За нашу и вашу свободу!", "Пока мы едины - мы не победимы", "ОМОН = Беркут", - скандировали участники памятного шествия.

Шествие координировали сотрудники полиции.

Напомним, белорусский активист Евромайдана погиб от пулевого ранения во время штурма на улице Грушевского 22 января 2014 года. Михаилу Жизневскому 13 июня 2017-го было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

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