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Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав. ВИДЕО

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Украина вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - сказал замглавы Минздрава.

По словам Иващенко, уже подтверждено получение 117 тысяч доз вакцин производства компаний Pfizer и BionTech.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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Топ комментарии

  • игорь полковник
    117 тысяч ,это 58500 доз.То есть не хватит да же на медиков Киева! Опять брехня,и замалчивание проблемы! Вакцин нет,контракты на поставку не подписаны не с кем!
  • Юрий Петров 33876dd3
    Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3837
  • Vasilij VG
    Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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