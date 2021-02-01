Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав. ВИДЕО
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Украина вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.
"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - сказал замглавы Минздрава.
По словам Иващенко, уже подтверждено получение 117 тысяч доз вакцин производства компаний Pfizer и BionTech.
Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.