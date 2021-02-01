Киберполиция назвала три самые популярные схемы интернет-мошенничества. ВИДЕО

В 2020 году киберполиция зафиксировала более 40 000 обращений о правонарушениях онлайн. Более 80% - это мошенничество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

Так, за прошлый год правоохранители заблокировали более 28 000 мошеннических интернет-ссылок и почти 9000 финансовых операций злоумышленников.

Первым и самым распространенным методом обмана пользователей Интернета остается продажа несуществующего товара с помощью онлайн-объявлений или в соцсетях. Так в конце 2020 года полиция задержала 21-летнюю жительницу Кировоградской области, которая обманула более 500 клиентов, как будто бы продавая онлайн брендовую одежду.

Вторым характерным для Украины онлайн-мошенничеством является фишинг - создание разного рода ресурсов для незаконного сбора персональных данных. Одним из самых опасных проявлений этого мошенничества является получение аферистами данных банковских карт пользователей.

Популярность среди аферистов приобретает также и новый метод незаконного обогащения онлайн - использование известных торговых площадок и создание фейковых сервисов доставки, где злоумышленники выставляют свои поддельные объявления и затем предлагают покупателям переходить в месседжер где им присылают фальшивые накладные или ссылки, где они могут оформить доставку. Средства поступают не на платформу объявлений, а на карту мошенника. Сам же товар покупатели так и не получают.

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"Поэтому, чтобы снизить риск онлайн мошенничества никому не открывайте данные своей банковской карты, используйте только проверенные ресурсы, выбирайте наложенный платеж и избегайте коммуникаций в посторонних месенеджерах", - сказано в сообщении.