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Киберполиция назвала три самые популярные схемы интернет-мошенничества. ВИДЕО

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В 2020 году киберполиция зафиксировала более 40 000 обращений о правонарушениях онлайн. Более 80% - это мошенничество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

Так, за прошлый год правоохранители заблокировали более 28 000 мошеннических интернет-ссылок и почти 9000 финансовых операций злоумышленников.

Первым и самым распространенным методом обмана пользователей Интернета остается продажа несуществующего товара с помощью онлайн-объявлений или в соцсетях. Так в конце 2020 года полиция задержала 21-летнюю жительницу Кировоградской области, которая обманула более 500 клиентов, как будто бы продавая онлайн брендовую одежду.

Вторым характерным для Украины онлайн-мошенничеством является фишинг - создание разного рода ресурсов для незаконного сбора персональных данных. Одним из самых опасных проявлений этого мошенничества является получение аферистами данных банковских карт пользователей.

Популярность среди аферистов приобретает также и новый метод незаконного обогащения онлайн - использование известных торговых площадок и создание фейковых сервисов доставки, где злоумышленники выставляют свои поддельные объявления и затем предлагают покупателям переходить в месседжер где им присылают фальшивые накладные или ссылки, где они могут оформить доставку. Средства поступают не на платформу объявлений, а на карту мошенника. Сам же товар покупатели так и не получают.

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"Поэтому, чтобы снизить риск онлайн мошенничества никому не открывайте данные своей банковской карты, используйте только проверенные ресурсы, выбирайте наложенный платеж и избегайте коммуникаций в посторонних месенеджерах", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Andrey Dzybak
    А может проще, лучше и быстрей принять вменяемые законы?
    "Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
  • Alex Zakharchenko
    А ще, наприклад, Аваківці повідомляють про масові замінування і за кожну фейкову перевірку отримують 40 000грн з бюджету. Добре що поки склади зі зброєю не палять.
  • SergTranscarpathian
    Ці схєми кришують мусора і СБ. Причому на дуже високом рівні. Центри, з яких шахраї дзвонять людям розташовані у виправних колоніях, а там свої оперативні блоки і туди, проникнути зі сторони не можливо. Так що це хліб начальників ІТК та оперів ментовських та СБшних... В день там розводять на сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень. Хто ж їм віник у руки дасть?
    До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
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