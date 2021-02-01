Проект "Без цензуры": Как учительница из Днепра "подпалила" Шария и задала жару "русскому миру". ВИДЕО

Как простая учительница из Днепра задала жару "русскому миру" и за три дня "сделала" секту Шария? Об этом всем - в оптимистично победном "Без цензуры"!

Марина Данилюк-Ярмолаева знакомит вас с локальными героями, которые не дают российской пропаганде промывать мозги молодому поколению.

Виктория Жданова, учительница младших классов, вдова погибшего в российско-украинской войне героя, доступно объясняет своим маленьким воспитанникам, что Крым оккупировали россияне, что они - враги, которые убивают украинцев, а в придачу - рассказывает об ужасах, которые совершал Иосиф Сталин. И после этого дети - о ужас! - просят у родителей разговаривать с ними на украинском языке!

От этого у местной ваты в целом и шариефанов, конечно, просто-таки невероятно пылает!

Почему горе-родителей возмущает то, что их дети просят говорить с ними на украинском языке? Что нового из страшилок появилось у "русскомирцев"? Как самые большие страхи пророссийских пропагандистов воплотила в жизнь учительница 137-й школы города Днепр?

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