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Проект "Без цензуры": Как учительница из Днепра "подпалила" Шария и задала жару "русскому миру". ВИДЕО

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Как простая учительница из Днепра задала жару "русскому миру" и за три дня "сделала" секту Шария? Об этом всем - в оптимистично победном "Без цензуры"!

Марина Данилюк-Ярмолаева знакомит вас с локальными героями, которые не дают российской пропаганде промывать мозги молодому поколению.

Виктория Жданова, учительница младших классов, вдова погибшего в российско-украинской войне героя, доступно объясняет своим маленьким воспитанникам, что Крым оккупировали россияне, что они - враги, которые убивают украинцев, а в придачу - рассказывает об ужасах, которые совершал Иосиф Сталин. И после этого дети - о ужас! - просят у родителей разговаривать с ними на украинском языке!

От этого у местной ваты в целом и шариефанов, конечно, просто-таки невероятно пылает!

Почему горе-родителей возмущает то, что их дети просят говорить с ними на украинском языке? Что нового из страшилок появилось у "русскомирцев"? Как самые большие страхи пророссийских пропагандистов воплотила в жизнь учительница 137-й школы города Днепр?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. 

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Как работает российская агентура. Семейная саранча Деркача-Литвина разрушает Украину. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Робимо висновок - учителька "на своєму місці"... Коли авторитет чужої людини діти ставлять вище за авторитет власних батьків, це не вина дітей чи вчительки, а "біда" батьків... "Недопрацювання", як кажуть ... Такі діти вже будуть рости УКРАЇНЦЯМИ...
  • Leo Kot



    вадим

    @TroshV

    ·13 ч

    Та сама вчителька з Дніпра Вікторія Жданова.

    Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 8572
  • Oleksandr Boiko
    ось таких як вона потрібно ставити на керівні посади , що пов"язані з освітою !!!
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