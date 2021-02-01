Россия готова закрыть интернет и платежную систему SWIFT, - Медведев. ВИДЕО

Российская Федерация готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости. Однако к этому в РФ готовы прибегнуть лишь в крайнем случае.

Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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При этом он уверяет, что Россия имеет технологии, чтобы обеспечить автономную работу "рунета".

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал Медведев.

Он признал, что такое решение является запасным планом на случай, если Россию отключат от глобальной сети.

"Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление (находятся. - Ред.) в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - добавил Медведев.

Замглавы Совбеза РФ заявил, что России поступают также постоянные угрозы отключения от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

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"Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", - уточнил Медведев.