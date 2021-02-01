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"Начинаем работать!" - Разумков опубликовал пафосный видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва. ВИДЕО

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице спикера в Фейсбук, а в главной роли сам Разумков. Основа сюжета - видео того, как Разумков едет на работу в автомобиле, входит в здание парламента, проходит по его корридорам и через свой кабинет заходит в сессионный зал. 

"Добрий день. Починаємо працювати", - говорит Разумков финальную фразу ролика, всевшись в кресло спикера.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    І цей перейшов на відосіки. З ким поведешся, того і наберешся.
  • Привет
    Какое убожество....но возомнившее о себе бог зна что...
  • Незнайка c54f1189
    Павлин
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