"Начинаем работать!" - Разумков опубликовал пафосный видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва. ВИДЕО
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице спикера в Фейсбук, а в главной роли сам Разумков. Основа сюжета - видео того, как Разумков едет на работу в автомобиле, входит в здание парламента, проходит по его корридорам и через свой кабинет заходит в сессионный зал.
"Добрий день. Починаємо працювати", - говорит Разумков финальную фразу ролика, всевшись в кресло спикера.