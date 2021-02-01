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Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине. ВИДЕО

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На Ривненском военном полигоне закончился этап слаживания одного из батальонов отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", который завершился боевыми стрельбами.

Согласно замыслу учений, батальон выполнял задачи во втором эшелоне бригады с целью проведения рейдовых действий на указанном направлении, преследования и уничтожения условного противника, а также занятия обороны на определенном рубеже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Минобороны АрміяInform. Особенностью учений было то, что разработка операции проводилась по операционными стандартами НАТО (MDMP).

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Топ комментарии

  • Огусто
    Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4416
  • Біле Пальто
    Палишся, кацап- рюмочні це у вас, на рашці.
  • дмитрий иванов 527db324
    Разработка операции может быть и по операционным стандартам НАТО, а вот само наступление, как в древние времена - цепь пехоты за броней и стрельба от фонаря. Одно известное видео из Лугандона напоминает, там тоже по полю "штурмовали" без всяких "операционок" Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3270
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