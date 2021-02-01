Полиция Киева задержала мужчину, зарезавшего в новогоднюю ночь прохожего на Андреевском спуске. ВИДЕО

Полицейские объявили подозрение 26-летнему уроженцу Сумщины. В новогоднюю ночь он дважды ударил ножом в ногу прохожего, а затем начал избивать. От полученных ранений мужчина в этот же день скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, в новогоднюю ночь в столичную полицию от оператора 103 поступило сообщение о том, что на Андреевском спуске ножом ранен мужчина.

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По информации начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и с помощью видео с камер наблюдения установили всех участников этого события: "Пострадавшим оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который уже несколько лет работал и жил в столице. В новогоднюю ночь мужчина вместе со своим знакомым прогуливался на Андреевском спуске, где между ним и компанией молодых людей произошел конфликт. Один из парней, находясь в нетрезвом состоянии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня, так и не приходя в сознание".

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Согласно сообщению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения бедра, повлекшего большую кровопотерю. В рамках досудебного расследования по месту жительства фигуранта следователи провели санкционированный обыск, во время которого изъяли орудия совершения преступления и другие вещественные доказательства.

"Сейчас 26-летнему уроженцу Сумской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины - это умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", - добавил Павел Василенко.