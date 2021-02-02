Рада ввела санкции против Никарагуа. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала решение СНБО о применении санкций против Республики Никарагуа из-за "почетного консула" в оккупированном Крыму.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за постановление проголосовали 322 народных депутата.

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Документом предлагается принять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по Республике Никарагуа", введенное в действие Указом Президента Украины.

Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.

1 февраля 2021 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа.

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