Рада ввела санкции против Никарагуа. ВИДЕО
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за постановление проголосовали 322 народных депутата.
Документом предлагается принять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по Республике Никарагуа", введенное в действие Указом Президента Украины.
Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.
1 февраля 2021 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа.