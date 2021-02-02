Ситуация на Донбассе нуждается в активном участии ОБСЕ, - председатель организации Линде. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Линде заявила во время визита в Москву.
По ее словам, сейчас необходимо улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе.
"Во время визита в Украину мои впечатления подтвердили необходимость активного участия ОБСЕ. Мы продолжим требовать отмены ограничений передвижения СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. - Ред.) во всех сферах. СММ должна иметь беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - заявила Линде.
Она добавила, что ОБСЕ обеспокоены свободой передвижения граждан Украины на востоке.
"Мы бы хотели увидеть работу КПВВ. Необходимо открыть пункты перемещения", - отметила Линде.
Напомним, ранее Линде сообщала, что Украина выполнила все условия нормандского саммита в Париже. При этом свою часть обязательств не выполнила Российская Федерация.
Отметим, боевики на Донбассе продолжают блокировать работу пяти КПВВ - "Счастье, "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".