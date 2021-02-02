Проект "Без цензуры": Когда Вова "ушел" Сашу. Как Зеленский на Дубинского обижался. ВИДЕО

Несколько разбойников, много детских комплексов и единственный и неповторимый "собачий рот" - в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Итак, самой громкой новостью сегодня является исключение из рядов фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, которого Соединенные Штаты официально признали российским агентом влияния.

Напомним, что тогда кроме Дубинского, под санкции Соединенных Штатов попали также экс-нардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-работник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще три человека, которых связывают с Андреем Деркачом: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.

Однако самым позорным в так называемом изгнании Дубинского стало то, что даже по словам самих ЗЕ-депутатов, окончательной каплей, которая заставила Зеленского включиться в события и таки выгнать из фракции зашкваренного нардепа, стали отнюдь не санкции США. А то, что Дубинский в день рождения Зеленского, то есть на заседании фракции, оскорбил "величайшего лидера современности". И тот решил сделать а-та-та плохому мальчику Саше.

Что делать, если сорокамиллионной страной руководит обиженный 43-летний мальчик? Что будет означать изгнание Дубинского для фракции "Слуга народа"? И что скажет на это Игорь Коломойский?

Но объединится ли фракция Зеленского с "бабушкой политической коррупции", которая уже "20 лет на рынке переобуваний"?

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