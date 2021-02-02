"Я не считаю, что он может называться офицером", - ОПЗЖ и телеканал Медведчука "112" встали на защиту любительницы РФ и блогерши Маламан в конфликте с офицером Штефаном. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, на телеканале "112" вышел специальный сюжет о том, что скандальный ролик с участием Маламан был неправильно понят, а ОПЗЖ обещает ей юридическую поддержку.
"Мы на самом деле чуть ли не единственные, кто вступился за эту девочку. Более того, мы не просто там вступились и публично сделали какое-то заявление. Мы предоставим юридическую помощь. Мы наймем адвоката хорошего и полностью возьмем на себя все эти расходы. Очень плохой прецедент потому, что ее там начали травить ни за что. То что там какой-то военный, какой-то офицер - хотя я не считаю, что он может называться офицером, - смонтровал как-то это видео и решил получить какие-то политические дивиденды, пускай это будет на его совести", - сказал глава молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.