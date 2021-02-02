Новости Видео • Силовики

Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция. ВИДЕО

19 71860
Информация о наличии у 37-летнего поджигателя магазина "Эпицентр" в Первомайске сообщника не подтверждается. Причиной поджога задержанный назвал "месть хозяину магазина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Напомним, что около 13 часов в Первомайский управления полиции поступило сообщение о поджоге торгового центра. 

Злоумышленник, вооруженный ножом и топором, поджег помещение, а при попытке его задержания пострадали двое охранников. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас 37-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения. Действия преступника следователи квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан поджигатель "Эпицентра" на Николаевщине, он бил охранников топором, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)

Полицейские выясняют мотивы поджога и проверяют все возможные версии совершенного преступления. В полиции отмечают, что информация о том, что задержанный имел сообщника пока не находит своего подтверждения.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    і протипожежна система в них не працює.
    виникає питання чи безпечно знаходитись в їхніх магазинах.
  • Zelya Vsyo
    Доставщик заказов хоть не пострадал? Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 59
    Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9298
  • Palex Alex
    ничего страшного с магазином не случилось. Новый барак построят на месте сгоревшего.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости