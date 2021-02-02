В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, с самого утра 2 февраля к Манежной площади в Москве стянуты внушительные силы правоохранительных органов - сотни сотрудников Росгвардии и ОМОНа, десятки единиц спецтехники. Пушкинскую площадь полностью оградили металлическими заборами, вокруг неё выставлено оцепление. На вход и выход закрыты станции метрополитена "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная". В этих районах отключен мобильный интернет.
К одиннадцати часам по московскому времени там собрались несколько тысяч человек. Очевидцы сообщают, что проезжающие по центральным улицам города автомобили непрерывно гудят. Есть данные о сотнях задержанных.
В Москве полиция избивает дубинками и задерживает запертых в переулке людей, они скандируют "мы без оружия".— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 2, 2021
Прямой эфир: https://t.co/COvhpo1vPr pic.twitter.com/0RLl31ljeu
В Москве и Петербурге продолжаются задержания— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/kohdG1toKW
В Москве сотрудник ОМОН ударил журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY
Сторонники Навального также собираются в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Там тоже начались задержания.
"Бумага" пишет о жестких задержаниях на Гостином дворе. Людей валят на землю и бьют шокером— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
Видео: "Бумага" pic.twitter.com/qtCGjVbx5n
По данным ОВД-Инфо, задержаны 746 человек, из них 612 в Москве, 119 в Санкт-Петербурге. Отмечается, что силовики действуют очень грубо.
По оценкам корреспондентов Настоящего Времени, в центр Москвы вышли несколько сотен человек. При задержании протестующих полицейские применяли дубинки. В Петербурге, по данным издания "Бумага", также применяли электрошокеры.
Друга Маши @mizdec избил ОМОН pic.twitter.com/5MfpzSzWuD— Дмитрий Луценко (@dmtlutsenko) February 2, 2021
Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение отправить в колонию оппозиционного политика Алексея Навального. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик должен провести в заключении около 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провел под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания в СИЗО с 17 января 2021 года.