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В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального. ВИДЕО

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Штаб Алексея Навального после оглашения приговора оппозиционеру призвал всех сторонников оппозиционера выйти на Манежную площадь в центре столицы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, с самого утра 2 февраля к Манежной площади в Москве стянуты внушительные силы правоохранительных органов - сотни сотрудников Росгвардии и ОМОНа, десятки единиц спецтехники. Пушкинскую площадь полностью оградили металлическими заборами, вокруг неё выставлено оцепление. На вход и выход закрыты станции метрополитена "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная". В этих районах отключен мобильный интернет.

К одиннадцати часам по московскому времени там собрались несколько тысяч человек. Очевидцы сообщают, что проезжающие по центральным улицам города автомобили непрерывно гудят. Есть данные о сотнях задержанных.

Сторонники Навального также собираются в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Там тоже начались задержания.

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По данным ОВД-Инфо, задержаны 746 человек, из них 612 в Москве, 119 в Санкт-Петербурге. Отмечается, что силовики действуют очень грубо.

В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального 01

По оценкам корреспондентов Настоящего Времени, в центр Москвы вышли несколько сотен человек. При задержании протестующих полицейские применяли дубинки. В Петербурге, по данным издания "Бумага", также применяли электрошокеры.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение отправить в колонию оппозиционного политика Алексея Навального. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик должен провести в заключении около 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провел под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания в СИЗО с 17 января 2021 года.

Топ комментарии

  • Danis Nielsen
    Чем больше в Мордоре орки друг друга поубивают , тем лучше станет мир ✌️
  • Alex Firman
    руские Свинокацапсины калечат и убивают руских свинособак. Это замечательно. Поубивайте уже один одного, руские скоты В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального - Цензор.НЕТ 7165
  • Apollo ee48865f
    Це ж добре, навіщо нам некорумпована, вільна і успішна Росія ? Нам вигідна корумпована та бідна країна-ізгой, яку ненавидить весь світ. Тому, бажаю омону наснаги у втоптуванні в багно прибічників бутерброду.
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