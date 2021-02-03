Разбился при посадке прототип межпланетного корабля SpaceX Starship. ВИДЕО

Принадлежащая Илону Маску космическая компания SpaceX осуществила запуск девятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX, запуск был успешным, однако корабль разбился при посадке.

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

Напомним, в сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип ракеты Starship для колонизации Луны и Марса.

Но в ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.

В январе 20201 года генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что собирается строить по 100 межзвездных кораблей в год. Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут находиться в подходящем положении, он собирается отправлять на Красную Планету по 100 тысяч добровольцев.