Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине. ВИДЕО

Украинский институт национальной памяти к годовщине Первого Великого сбора ОУН подготовил ролик о деятельности украинских националистов в центральных, восточных и южных областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УИНП.

Отмечается, что с 28 января по 3 февраля 1929 года проходил Первый Великий сбор ОУН, который также известен как Конгресс украинских националистов. На нем было провозглашено создание ОУН во главе с полковником Евгением Коновальцем, озвучены общие мировоззренческие принципы, политическое видение ситуации и формы организации.

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"Деятельность ОУН сосредоточивалась прежде всего в западных областях Украины, которые находились в составе межвоенной Польши. Однако с началом немецко-советской войны было создано несколько походных групп ОУН, которые смогли наладить подпольную деятельность в центральных, восточных и южных областях, включительно с Донбассом и Крымом", - говорится в сообщении.

Как комментирует исследователь ОУН, декан исторического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Иван Патриляк, в Днепропетровской области в каждом районе была подпольная организация.

"Есть советские данные об арестах и ​​разгромах в 1944-46 годах по каждому району. Сотни людей арестованы в Днепропетровской области. То же самое в Николаевской, Одесской, Херсонской областях", - рассказывает он.

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