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"Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве. ВИДЕО

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Российские омоновцы избили журналиста Федора Худокормова во время акции протеста в Москве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Худокормов вел прямой эфир, снимал, как силовики избивают людей. В это время на него набросились омоновцы. Он успел сказать, что он журналист, и показал пресс-карту, но его дважды ударили дубинкой по голове.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Я б орендувала того омонівця на кілька годин, щоб він поколотив "журналістів" з ньюсвонь, бдзіку та 112 "Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве - Цензор.НЕТ 8366
  • Гыг с Вами
    так то "наши мальчики",беркут б\у "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 7839
  • Tema9
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