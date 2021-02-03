"Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве. ВИДЕО

Российские омоновцы избили журналиста Федора Худокормова во время акции протеста в Москве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Худокормов вел прямой эфир, снимал, как силовики избивают людей. В это время на него набросились омоновцы. Он успел сказать, что он журналист, и показал пресс-карту, но его дважды ударили дубинкой по голове.

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