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"Вы все погибнете, потому что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленского. ВИДЕО

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ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского из-за блокирования вещания телеканалов подконтрольных Виктору Медведчуку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет - зеленый. Но как наши деды и отцы в свое время остановили и победили фашизм мы - их наследники, сделаем то же и победим. Но пасаран! Фашизм не пройдет! И вы все погибнете потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - сказал Рабинович и спел первую строку советской песни времен Второй мировой войны "Вставай, страна огромная...".

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  • Прощай немытая раССея
    "Вы все погибните потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленскому - Цензор.НЕТ 9987
  • Юра Панаев
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  • Рома Маестро
    Удар "в сеце демократии ОПЗЖ" -
    "Вы все погибните потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленскому - Цензор.НЕТ 737
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