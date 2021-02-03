"Украинские дети никогда не увидят по телевизору "Трое из Простоквашино", - момент прекращения вещания на подконтрольном Медведчуку телеканале Zik. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись эфира подконтрольного Виктору Медведчуку телеканала Zik.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этот момент в студии телеканала выступала экс-регионалка Елена Лукаш.

"Все украинские зрители, особенно украинские дети никогда не увидят по телевизору, при Зеленском, как и при Порошенко, "Трое из Простоквашино", - завершила Лукаш эфир телеканала Zik.

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