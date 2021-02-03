Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским. ВИДЕО

Один из лидеров ОПЗЖ, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук опроверг связь телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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"По закону, на основании которого вынесены санкции, экономические и другие, они не могут быть применены в отношении граждан Украины, а также юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству", - подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что санкции можно применить только против нерезидентов, лиц, имеющих иностранное гражданство, а также лиц без гражданства и иностранных юридических компаний.

"Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народного депутата Украины, члена политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет. Ни в действующем законодательстве, ни в Конституции", - добавил Медведчук.

"Не знаю, думал ли он, на что он идет. Не знаю, как и кто ему посоветовал или кто им руководил, а я думаю, что здесь есть очевидный элемент внешнего управления, но он сделал то, что погубит его политически как президента страны", - сказал Медведчук.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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