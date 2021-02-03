Новости Видео • Агрессия России против Украины, Правосудие

Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

7 66324
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец с содержания плод стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Коллегия судей в составе Лашевич, Рыбак и Ященко рассмотрела апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец (Фортуне) в виде содержания под стражей без права на залог и решила изменить ее  на круглосуточный домашний арест. Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стоит отметить, что в зал суда вызвали скорую помощь. Матери Котеленец стало плохо перед оглашением решения суда. У нее подозревают приступ эпилепсии.

Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 01
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 02
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 03
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 04
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 05
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 06
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 07
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 08
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 09
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

2 февраля Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Котеленец: Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я".

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Викторию Котеленец полиция задержала из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Котеленец задержали в Министерстве ветеранов 19 января , куда она пришла получать удостоверение участника боевых действий. С 2015 по 2017 годы она воевала в рядах ДУК "Правый сектор", а затем – Украинской добровольческой армии. Муж Виктории – лейтенант ВСУ. Суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    а отпустить и принести извинения, слабо?
  • jklpqrs
    Вся эта ...ренатень свидетельствует только об одном: судебной системы нет. Судьи как флюгеры: откуда подует ветер, на том языке будут говорить "чего изволите". Судили бы ее завтра, осталась за решеткой. И неважно, есть за что, или нет. Вот вам, зебилята, пример, о чем я говорю: каналы отключили, а система как была ***...ской, так и осталась.
  • Владимир Николенко 123e1460
    Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда - Цензор.НЕТ 4259
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости