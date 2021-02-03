Секретарь СНБО Данилов пообещал введение санкций и относительно других пропагандистских ресурсов: Как только у нас будут документы. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов собрал брифинг в связи с санкциями против каналов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Суспільне Харків.

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"То, что касается законности принятия санкций, у нас нет никаких сомнений. Все процедуры, в которых была необходимость, соблюдены. Обращаю внимание, что часть санкций была принята с учетом решения ВР, датированного 2018 годом", - заявил он. По словам Данилова, работа с этим решением велась все эти годы, очень тщательно.

Еще одна причина для решения СНБО - обращение от СБУ с соответствующими документами.

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"Согласно закону о санкциях, есть 5 институций, которые могут подавать представление в аппарат Совета национальной безопасности и обороны: президент Украины, Верховная Рада, Кабинет Министров, Служба безопасности Украины, Национальный банк", - напомнил Данилов. Он уточнил, что часть полученных документов - секретные, часть получена от государства-агрессора. Секретарь СНБО подчеркнул, что информация, которая сейчас распространяется относительно причин введения санкций - не официальная, официальную пока раскрыть нельзя.

"Таких каналов очень много. Как только у нас будут документы - обращаю ваше внимание, не эмоции, не слова, а документы, - мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Наша позиция очень жесткая, поскольку на сегодняшний день мы находимся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии войны. Это нужно всем осознавать и понимать", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подтвердил, что на заседании СНБО поддержали введение санкций 17 членов из 19, и уточнил, что не голосовал находящийся в командировке министр обороны Андрей Таран.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".