Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную муниципальную телерадиокомпанию "Город".
"Приходя сюда, люди могут понять, в каких условиях находятся наши военные, что именно забирает их жизни и какова цена этого мира для нас", - отметил организатор музея отец Николай Лучинский.
Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, в одной из которых и возник замысел создать музей.
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Музей расположен в двух комнатах. В первой из них собрали все, что принесла война - разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая воспроизводит блиндаж: здесь максимально точно передали условия, в которых на фронте живут защитники Украины.
На открытии музея побывали ветераны, волонтеры, горожане, родные которых погибли на войне.
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