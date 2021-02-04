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Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Настоятель храма регулярно ездит на Донбасс, и в одну из таких поездок задумал создать военный музей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную муниципальную телерадиокомпанию "Город".

"Приходя сюда, люди могут понять, в каких условиях находятся наши военные, что именно забирает их жизни и какова цена этого мира для нас", - отметил организатор музея отец Николай Лучинский.

Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, в одной из которых и возник замысел создать музей.

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Музей расположен в двух комнатах. В первой из них собрали все, что принесла война - разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая воспроизводит блиндаж: здесь максимально точно передали условия, в которых на фронте живут защитники Украины.

На открытии музея побывали ветераны, волонтеры, горожане, родные которых погибли на войне.

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Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком 01
Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком 02
Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком 03
Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком 04
Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком 05
Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком 06

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Топ комментарии

  • Vedana
    Добра справа, Отче.
  • Igor Bogolyubov
    Странная закономерность.
     Прибывший на ротацию военнослужащий Вооруженных Сил Украины рассказал, что в его воинском подразделении, в зоне боевых действий, бойцы заметили странную закономерность.
    Как только на их артиллерийскую позицию приезжал их непосредственный русскоговорящий командир, получивший военное образование в Москве, россияне моментально прекращали минометный и артиллерийский обстрел.
    Стоило командиру уехать в штаб - как сразу же начинался огонь на поражение, причем стрельба велась прицельно по новым, уже измененным позициям, хотя полёты российских беспилотников в данной местности за последние сутки не были зафиксированы.
    Позже командир случайно погиб от вражеского осколка российского «Града» и с того времени систематические точечные обстрелы этого подразделения прекратились.
  • Gembel Basil
    ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
    Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком - Цензор.НЕТ 2702
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