"Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь. Поэтому давайте что-то поимеем", - экс-коммунист, депутат горсовета Одессы Кисловский о строительстве нового Дворца спорта. ВИДЕО

Депутат городского совета Одессы, бывший коммунист Андрей Кисловский поддержал строительство нового Дворца спорта в Одессе, подобрав для этого не очень однозначные слова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в телеграмм-канале "Думская - Новости Одессы", Кисловский сказал: "Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь. Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более, что нам за это еще дают деньги".

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Строительство трехэтажного Дворца спорта возле аэропорта в Одессе анонсировали в 2019 году. Этот вопрос решили обсудить на заседании городского совета и в 2021.

Андрей Кисловский - одесский юрист, бизнесмен и политик. В горсовете Одессы ранее был депутатом от "Коммунистической партии" .В 2020 вновь стал депутатом от партии мэров "Доверяй делам".

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