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Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает победы над коронавирусом уже в этом году, борьба продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

Глава правительства отметил, что Украина находится на этапе борьбы с пандемией.

"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • Oljik
    Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5080
  • Mi job
    Ну курва ідіоти
  • Центроболт
    Ты там сидишь не для того , чтобы ожидать , а для того , чтобы что-то полезное делать .
    И не тарифы поднимать , а уровень дохода простого народа .
    А ожидать ты и в камере тюрьмы сможешь , с такой же эффективностью ...
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