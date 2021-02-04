Жизнь поставила меня в ситуацию, в которой у меня не было хорошего выхода, - Вакарчук об отношениях с политикой. ВИДЕО

Принимая решение идти в большую политику, а также о сложении депутатского мандата, музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук прекрасно понимал, что огромное количество людей не будут поддерживать его.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью Сергею Жадану для издания "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

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"Последние пять лет мне было крайне непросто. Я, во-первых, потерял нескольких очень близких людей в своей жизни. Во-вторых, жизнь меня поставила в ситуацию, в которой у меня не было хорошего выхода. И я имею в виду мои отношения с политикой. Я выбрал для себя, убежден, единственно правильный путь. Потому что иначе я бы очень жалел, что не сделал того, что сделал", - отметил Вакарчук.

"Вместе с тем я хорошо понимал, что это тот момент, когда ты не сможешь выиграть. Ты точно где-то потеряешь, ты где-то что-то недополучишь, а где-то получишь. Я прекрасно понимал, что я получу, что будет большое количество людей, которые не воспримут или шаг, что я захожу в политику, или то, что я потом уйду из Рады. Я это знал, но это взрослый момент, когда взрослый человек осознанно принимает, что есть рамки, и ты должен действовать в них, потому что так складывается жизнь", - добавил Вакарчук.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, партия "Голос" на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука.