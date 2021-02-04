Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ. ВИДЕО

Родственники народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака владеют десятками квартир, домами и земельными участками - преимущественно в Киеве или во Львове. Данная недвижимость не попадает под украинские санкции.

Недавно СНБО ввел санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Вечером 2 февраля, спустя несколько часов после введения санкций, его телеканалы - ZIK, NewsOne и "112 Украина" - уже прекратили вещание. Но телеканалы - не единственные активы пророссийского политика. В своей декларации за 2019 год он также указал доли в 12 компаниях. Также он задекларировал дом на 330 квадратных метров в селе Сокольники под Львовом и офис на 100 квадратных метров во Львове. В Киеве он арендует дом у компании, принадлежащей жене одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксане Марченко.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Большинство средств Козак хранит в белорусских банках. Согласно последней декларации депутата, всего на счетах политика в Беларуси - более 7 млн евро. В украинском "Укрбудінвестбанку" Козак хранит более 378 тыс. гривен на 30 тыс. евро, а наличными - 150 тыс. евро и почти 2,5 млн гривен. И немало активов все же обошли украинские санкции. Это касается имущества, официально принадлежащего не самому Козаку, а его родным. В частности, младший брат Тараса Козака Богдан владеет 12-ю квартирами только в Киеве. Из них 11 -в жилом комплексе Eliseum, а 12-я квартира площадью почти 2500 квадратных метров находится на элитном Печерске.

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Также во Львове Богдану Козаку принадлежит дом, квартира, два паркоместа и две ячейки, а в области - дом и несколько земельных участков. Еще 24 участка земли во Львовской области он арендует. О младшем брате нардепа Козака известно, что он ведет совместный бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем - в частности, они занимаются грузовыми автомобилями, строительством и добычей песка.

70-летняя мать Тараса Козака София - тоже не бедный человек. Пенсионерка владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежит четыре квартиры в новостройке в столице.

Еще один близкий к Тарасу Козаку человек - Наталья Лавренюк - тоже владеет рядом недвижимости. Женщина, как установили журналисты программы "Схемы", является гражданской женой нардепа и матерью его ребенка. Также она занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко, женой Виктора Медведчука.

Лавренюк владеет, в частности, квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Ранее "Схемы" рассказывали о восьми земельных участках Натальи Лавренюк в Тарасовке, под Киевом. Там по состоянию на 2019 год велось строительство. Сейчас же, согласно реестру недвижимости, на этой земле уже возвели три дома площадью более полутысячи квадратных метров. Впрочем, они надежно спрятаны за высоким забором.

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Также Наталья Лавренюк обладает и элитной машиной - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около трех миллионов гривен.