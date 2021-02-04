Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться". ВИДЕО

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, комментируя сегодняшние события в Шевченковском райуправлении полиции, заявил о недопустимости попыток давления на полицию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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В полиции напомнили, что сегодня во время акции возле одного из телеканалов за нарушение общественного порядка в Шевченковский управления полиции доставили четырех человек. При составлении административных материалов один из мужчин открыл окно и стал на подоконник. При этом он высказывал ряд требований, в частности по закрытию телеканала, освобождение участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции.

"Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - отметил Крищенко.

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Начальник полиции Киева сообщил, что назначил служебную проверку, "но по факту действий полицейских, которые привели к этому ЧП". Им будет дана оценка, и также оценка руководителям, которые не обеспечили соблюдения норм законодательства и мер личной безопасности полицейских. Крищенко добавил, что сотрудник полиции, отстранения которого требовал активист, уже трое суток находится на больничном в госпитале МВД после получения телесных повреждений при выполнении служебных обязанностей.

По фактам событий возле полицейского управления и офиса телеканала открыто уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление сотруднику полиции).

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По словам Крищенко, во время проведения акции возле Шевченковского райуправоения полиции одна из участниц "напала на журналистов, повредила технику и нанесла телесные повреждения представителю прессы". По этому факту открыто уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Нападавшая задержана.

Напоминаем, 4 февраля прошла акция протеста возле телеканала "Наш", участники которой вступили в потасовку с полиций. Четверо активистов были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление полиции Киева. Один из задержанных, Алексей Сердюк, залез на подоконник на 4 этаже РУВД и угрожал выпрыгуть, выдвигая ряд требований.

После того, как активисту пообещали провести служебное расследование против двух должностных лиц Шевченковского райуправления, он от своих намерений отказался.