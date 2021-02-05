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Украина получит вакцину от Pfizer уже в феврале, - Ляшко. ВИДЕО

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Американская компания Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно эта вакцина должна быть первой поставлена в Украину в феврале 2021 года.

"Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, где предоставляют помощь пациентам с COVID-19", - заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в рамках программы COVAX отобрано 18 стран, среди которых и Украина. При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в нашей стране.

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"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", - заявил Ляшко.

Санврач добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    Братан, посмотри в календарь, уже февраль, не пались....
  • игорь полковник
    Сколько можно про это расказывать? Вчера говорил ,что с 15 начинается вакцинация? Где вакцина?
  • Иван Стариков
    ни дня без такого же радостного сообщения.
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