С декабря по февраль недельное количество заболевших COVID-19 снизилось в три раза, - Степанов. ВИДЕО

Смертность от коронавируса в Украине в три раза ниже, чем в Великобритании и вдвое, чем во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам главы Минздрава, Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности.

"У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании и вдвое, чем во Франции. Это в том числе результат наших карантинных мероприятий", - отметил министр.

В то же время, Степанов заявил, что с декабря по февраль недельное число новых заболевших снизилось в три раза. За первую неделю декабря их было около 89 тыс., а за прошлую неделю - 27 тыс.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, предусматривающая общеэпидемические правила. Кроме них, в областях будут локальные ограничения. Если распространение будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу в области, будет красный уровень опасности. Это если 65% коек с кислородом заполнены или на 50% увеличивается количество госпитализированных за неделю", - рассказал глава Минздрава.

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