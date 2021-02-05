Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Иностранка прилетела в Украину вчера рейсом из Стамбула.
Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в оккупированном Крыму. На полуостров она попала, нарушая установленный порядок въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.
Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли иностранку к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму начались съемки сериала "Непотопляемая". Главную роль в этом сериале исполняет Глафира Тарханова.